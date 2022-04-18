Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 07:34Son Güncelleme: Kaynak: DailyMail
Notre Dame Katedrali'nde bulunan gizemli lahit açılacak
[Fotoğraf: AFP]
Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde bulunan ve 14'üncü yüzyıldan kalma olduğu düşünülen lahdin açılacağı duyuruldu.
Fransız arkeologlar, 2019 yılındaki yangında hasar gören Notre Dame Katedrali'nin restorasyon çalışmaları sırasında bulunan, kurşundan yapılma lahdin "sırlarının ortaya çıkarılması" için açılacağını duyurdu.
Şu an için güvenilir bir yerde tutulan mezar, yakın zamanda Toulouse kentindeki Adli Tıp Enstitüsü'ne gönderilecek.
[Fotoğraf: AFP]
Lahdin içine daha önce endoskopik kamerayla bakan bilim insanları, şimdi lahit sahibinin cinsiyetini, zamanındaki sağlık durumunu ve sosyal statüsünü belirlemeye çalışacak. Çalışmalarda ayrıca karbon tarihleme teknolojisi kullanılacak.
Mezarın yeri ve biçimi, söz konusu kişinin zamanın seçkin isimleri arasında yer almış olabileceğine işaret ediyor.
Etiketler: Fransa
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