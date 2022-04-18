Fransız arkeologlar, 2019 yılındaki yangında hasar gören Notre Dame Katedrali'nin restorasyon çalışmaları sırasında bulunan, kurşundan yapılma lahdin "sırlarının ortaya çıkarılması" için açılacağını duyurdu.

Şu an için güvenilir bir yerde tutulan mezar, yakın zamanda Toulouse kentindeki Adli Tıp Enstitüsü'ne gönderilecek.

[Fotoğraf: AFP]

Lahdin içine daha önce endoskopik kamerayla bakan bilim insanları, şimdi lahit sahibinin cinsiyetini, zamanındaki sağlık durumunu ve sosyal statüsünü belirlemeye çalışacak. Çalışmalarda ayrıca karbon tarihleme teknolojisi kullanılacak.

Mezarın yeri ve biçimi, söz konusu kişinin zamanın seçkin isimleri arasında yer almış olabileceğine işaret ediyor.