Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH), ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 27,01 trilyon yuana (yaklaşık 4,24 trilyon dolara) ulaştı.

GSYH, 2021'in son çeyreğine göre yüzde 1,3 artış gösterdi. Çin ekonomisi 2021'in son çeyreğinde yüzde 4 büyüme kaydetmişti.

UİB Sözcüsü Fu Linghui, "COVID-19 salgınını önlemeye yönelik etkili tedbirler sayesinde ekonominin ilk çeyrekte istikrarlı büyümeyi sürdürdüğünü" belirtti.

Ülkenin en büyük kenti Şanghay'da 28 Mart'ta ilan edilen kapanma tedbirleri halen sürüyor. Kapanmanın ekonomiye somut etkisinin, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğinde görüleceği tahmin ediliyor.

İlk üç ayda katma değerli sanayi üretimi yüzde 6,5, perakende satışlar yüzde 3,3 ve sabit sermaye yatırımları yüzde 9,3 artış gösterdi.

Kentlerdeki işsizlik oranı martta, önceki aya göre yüzde 0,3 artışla yüzde 5,8'e çıktı.

UİB, yurt içindeki ve yurt dışındaki belirsizliklerin sürdüğünü, makroekonomik dengeleri ve istihdamı istikrarlı şekilde sürdürmek işin ilave tedbirlere ihtiyaç duyulacağı kaydetti.

Çin'de hükümet, 2022'de ekonomik büyüme hedefinin "yüzde 5,5 civarında" olacağını bildirmişti.

Dünya Bankası, bu yılın başında, Çin'in 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 5,4'ten yüzde 5,1'e düşürmüştü.