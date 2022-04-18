Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 53'üncü günü geride bırakan Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirirken, "Dünya işgalcilerin Ukrayna'nın güneyinde Herson ve Zaporijya bölgelerindeki eylemlerine tepki göstermeli" dedi.

Rus ordusunun gözaltı işkence odaları kurduğunu öne süren Zelenskiy, "Yerel yöneticilerimiz ve dikkat çeken derneklerin liderleri kaçırılıyor. Öğretmenlere şantaj yapılıyor. Emeklilik maaşlarına el koyuluyor. İnsani yardımlar çalınıyor. İnsanlar açlığa sürükleniyor" sözlerini kullandı.

Rus ordusunun ülkenin doğusunda taarruza hazırlandığına dikkati çeken Zelenskiy, "Kelimenin tam anlamıyla, Mariupol'u yok etmeye devam ettikleri gibi Donbass'ı da yok etmek istiyorlar. Donetsk ve Lugansk bölgelerini de yeryüzünden silmek istiyorlar" diye konuştu.

Harkov'da son 4 günde 18 kişi öldü 106 kişi yaralandı

Zelenskiy, sürekli bombardıman altındaki Harkov şehrinde son 4 günde 18 kişinin öldüğünü ve 106 kişinin yaralandığını söyledi.

Rus ordusunun saldırılarını "bilinçli terör" olarak niteleyen Zelenskiy, "Tabii ki Rusya'dan petrol tedarikine yönelik bir ambargo ihtiyacı her geçen gün artıyor. Artık, Avrupa ve Amerika'daki herkes, Rusya'nın açıkça Batı toplumlarını istikrarsızlaştırmaya çalıştığını görmeye başladı" dedi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da IMF başkanı ile görüştüğünü, Ukrayna'nın mali istikrarı ve savaş sonrası yeniden inşası konularının ele alındığını açıkladı.