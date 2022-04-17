Gunaratne, Mareşal Sarath Fonseka'nın Facebook hesabından yaptığı, "barışçıl halk protestolarının bastırılması için verilen emirleri uygulamadan önce derinlemesine düşünülmesi gerektiği"ne ilişkin paylaşımına yanıt verdi.

Gunaratne, yaptığı açıklamada, askeri güçlerin demokratik olarak düzenlenen barışçıl protestolara karşı konuşlandırılmayacağını ancak ordunun şiddetli bir ayaklanma durumunda ulusu savunmak için gerekirse polis güçlerine yardımda bulunacağını kaydetti.

Sri Lanka heyeti, ABD yolcusu

Sri Lanka'nın yeni atanan Maliye Bakanı Aly Sabry'nin başkanlık ettiği bir heyet, 19-24 Nisan tarihleri arasında Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmelerde bulunmak üzere ABD'yi ziyaret edecek.

Heyet, 4 milyar dolarlık paketi güvence altına almak için IMF yetkilileri ile bir araya gelecek.

Ekonomik krizin pençesindeki Sri Lanka'nın 12 Nisan'da temerrüde düştüğü duyurulmuştu.

Hükümet, ekonomik krizin aşılması için IMF'nin yanı sıra Hindistan ve Çin'den destek arayışını sürdürüyor.

Yakıt, gıda ve ilaç kıtlığının yaşandığı ülkede döviz rezervleri azalırken, hükümetin ekonomi politikaları protesto ediliyor.

Sri Lanka'da hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutunun yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" şeklinde slogan atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere, polis biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede, 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları engellenmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), ekonomik krizin hükümet karşıtı protestolara yol açtığı ülkede, hükümetin, olağanüstü hal yetkilerini protestoları bastırmak için kullanmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.