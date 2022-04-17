Libya Ulusal Petrol Şirketi, El Fil petrol sahasına zorla giren bir grubun üretimi durduğunu açıkladı.



El-Fil sahasına girenlerin, hükümetin istifasını isteyen güneydeki aşiretlerle bağlantılı olduğu öne sürüldü. El-Fil'de günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.



Libya Petrol ve Gaz Bakanlığı, petrol üretimini durdurmanın maliyetinin ağır olacağı uyarısını yaptı.



Tüm siyasi tarafları ulusal çıkarları korumaya davet etti. Ülkenin doğusundaki Zeytuna Limanı'nda da başka bir grup, petrol ihracatına engel oldu.



Limandaki bir tankere 1 milyon varil petrolün yüklenemediği açıklandı.