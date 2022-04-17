Kuş gribi, ABD'de doğa koruma alanını vurdu. Kuş gözlemcilerinin uğrak noktası olan Baker Gölü'nde, yaklaşık 200 kuş ölüsü bulundu.

Chicago kenti yakınlarındaki gölde yaşanan ölümler yetkilileri harekete geçirdi. Lincoln Park hayvanat bahçesinde açık havada tutulan kuşlar içeri taşındı.

30'dan fazla eyalette görüldü



Kuş gribi, şubat ayından bu yana ülke çapında yayılıyor. Şimdiye kadar 30'u aşkın eyalette 20 milyondan fazla kuşun öldüğü tahmin ediliyor.



ABD Tarım Bakanlığı, 2015 yılından bu yana en ciddi kuş gribi salgınıyla karşı karşıya olduklarını ve aşı çalışmalarına başladıklarını açıkladı.



Kuş gribi salgını, geçen yıl Avrupa ve Asya'yı da alarma geçirmişti.