Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'ndaki Paskalya ayinini Papa yönetti.

Ayinin ardından "Papamobile" adı verilen aracıyla meydandakileri selamlayan Katoliklerin ruhani lideri, meydana da adını veren Aziz Petrus Bazilikası'nın locasından Paskalya mesajını aktardığı geleneksel "Urbi et Orbi (Roma ve dünyaya)" konuşmasını yaptı.

Papa, bu Paskalya Yortusu savaşla karşıladıklarına dikkati çekti.

"Çok fazla kan ve çok fazla şiddet gördük. Birçok kardeşimiz kendilerini bombalardan korumaya çalışırken, bizim de yüreğimiz korku ve ıstırapla doldu."

"Lütfen savaşa alışmayalım"

Katoliklerin ruhani lideri, Ukrayna'daki savaşa değindi.

"İçine sürüklendiği acımasız ve anlamsız savaşın şiddeti ve yıkımı ile sınanan harap olmuş Ukrayna'da barış olsun. Lütfen savaşa alışmayalım. Ulusların liderleri, insanların barış yakarışlarını duysun."

Papa Franciscus, Suriye, Irak, Lübnan, Libya, Yemen ile Kudüs'te barış, Myanmar ve Afganistan için uzlaşı çağrıları yaparken, tüm Afrika kıtasında terör, şiddet ve çatışma gibi olayların son bulması dileğini dile getirdi.

Salgın sonrası en yüksek katılım

Papa, barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını, barışın bir zorunluluk ve herkes için öncelikli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Bu arada, Vatikan jandarması, ayini meydandan yaklaşık 100 bin kişinin takip ettiğini söyledi. Bu ayinin COVID-19 salgınından sonra ilk kez bu kadar katılımla gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.