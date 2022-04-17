FETÖ üyesi 8 eski asker, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimin ardından askeri helikopterle Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulundu.

Firari FETÖ üyelerinin Türkiye'ye iade talepleri reddedildi. Yunan basını 8 FETÖ'cüyle ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

MİT operasyonu endişesiyle gönderildiler

"Ta Nea" gazetesine göre Atina yönetimi, firari FETÖ'cüleri "olası bir MİT operasyonu" endişesiyle, Almanya, Belçika ve Kanada'ya gönderdi.

Darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a sığınan 8 FETÖ'cü askerin başka ülkelere kaçırıldığı öne sürüldü. Yunan basını, FETÖ'cülerin Almanya, Belçika ve Kanada'ya gönderildiğini yazdı. Konuyla ilgili tüm detayları @trthaber muhabiri Necat Ahmet aktardı. pic.twitter.com/AMv0YYkOnC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 17, 2022

Haberde, ertelemeli hapis cezalarının düşürülmesine dikkati çekildi. Böylece Yunanistan'dan ayrılmalarının önünde bir engel kalmadığına işaret edildi.

20 bin FETÖ üyesinin kaçtığı tahmin ediliyor

Haberde, FETÖ'cü askerlerin "belirsiz bir zamanda ve sessizce kaçırıldıkları" ifade edildi.

15 Temmuz 2016'dan bu yana Türkiye'den Yunanistan'a kaçan yaklaşık 20 bin FETÖ üyesi olduğu, bunlardan yaklaşık 9 bininin siyasi sığınma talebinde bulunduğu tahmin ediliyor.