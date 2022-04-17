Washington'daki panda programı 50 yıl önce başladı ve pandalar o günden bugüne hayvanat bahçesinin gözdesi oldu.



ABD’de panda programının yıldönümü için kutlama yapıldı. Bu yıl, meyveli ve buzlu özel bir pastayla 50. yıl kutlamaları başladı.



Pandalar, pastanın tadını çıkardı. Programa hem çocuklar hem yetişkinler yoğun ilgi gösterdi.



İlk panda çifti, 1972'de Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Program, dev pandaların bakımı, korunması, üremesi ve araştırılmasını kapsıyor.

