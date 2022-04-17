Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 13:26Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
ABD’de bir hayvanat bahçesinde panda programının 50. yılı kutlandı
ABD'de bir hayvanat bahçesinde, panda programının 50. yılı kutlandı. Pandalara, özel olarak hazırlanmış pasta verildi. Sevimli pandalar, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Washington'daki panda programı 50 yıl önce başladı ve pandalar o günden bugüne hayvanat bahçesinin gözdesi oldu.
ABD’de panda programının yıldönümü için kutlama yapıldı. Bu yıl, meyveli ve buzlu özel bir pastayla 50. yıl kutlamaları başladı.
Pandalar, pastanın tadını çıkardı. Programa hem çocuklar hem yetişkinler yoğun ilgi gösterdi.
İlk panda çifti, 1972'de Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Program, dev pandaların bakımı, korunması, üremesi ve araştırılmasını kapsıyor.
Etiketler: ABD
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