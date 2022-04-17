Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da faaliyetler yürüten teröristlerin herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan Afganistan topraklarını kullandığını açıkladı.

Açıklamada, sınırdaki olayların arttığı ve Pakistan güvenlik güçlerinin sınırın diğer tarafından hedef alındığı kaydedilerek, Afganistan'dan sınır güvenliğini sağlaması istendi.

Aralarında Pakistan Talibanı (TTP) gibi yasaklı grupların da bulunduğu terör örgütlerinin, Pakistan'ın sınır güvenlik noktalarına saldırılarının devam ettiği vurgulandı.

Pakistan'dan kınama

Açıklamada, İslamabad'ın bir kez daha Afganistan topraklarını kullanan teröristlerin Pakistan içinde faaliyetler yürüttüklerinde herhangi bir ceza ile karşılaşmamasını kınadı.

Kabil yönetiminden, Pakistan'da terör faaliyetlerinde bulunanlara yönelik sert adımlar atılması talep edilen açıklamada, Pakistan'ın Afganistan'ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğu yinelendi.

Host ve Kunar'a saldırılar

Taliban geçici hükümetinin Host Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Mustagfer Gurbuz, dün basına yaptığı açıklamada, Pakistan hava kuvvetlerinin Host'un Spire ilçesindeki 4 köye hava saldırısı düzenlediğini söylemişti.

Kunar Valiliği Sözcüsü Kari Nacibullah Hanif de Pakistan sınır askerlerinin Kunar'ın Şaltan ilçesindeki Gerney köyüne havan saldırısı düzenlediğini kaydetmişti.

Bu saldırılarda en az 15 sivilin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Kabil Büyükelçisini bakanlığa çağırarak saldırılarla ilgili izahat istemişti.