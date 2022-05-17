Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 03:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Lviv'deki askeri unsura saldırı düzenlendi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ukrayna, Lviv kentinde bulunan bir askeri unsurun vurulduğu duyurdu.
Lviv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Maksim Kozitskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Lviv'in Yavorivskiy bölgesinde Polonya sınırına yakın askeri altyapı unsuru vuruldu" dedi.
Bölgedeki hava savunma sisteminin saldırı esnasında devreye girdiğini belirten Kozitskiy, olayla ilgili detaylı bilginin sabah saatlerinde verileceğini vurguladı.
Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadovıy da vatandaşlara sirenlere dikkat etme ve korunma çağrısında bulundu.
Etiketler: Vladimir Zelenskiy Ukrayna Rusya Vladimir Putin
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