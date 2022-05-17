Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 03:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
IKBY: Saldırı hazırlığında olan PKK'lı grup yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde hain emellerine ulaşması önlendi. Terör saldırısı hazırlığındaki örgüte bağlı bir grubun yakalandığını duyuruldu.
Açıklama Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi tarafından yapıldı.
Duhok kentinde saldırı hazırlığında olan terör örgütü PKK'ya bağlı 4 kişilik bir grubun yakalandığı belirtildi.
Teröristlerin halka açık yerlere, devlet dairelerine ve barajlara roketle saldırmayı planladıkları bilgisi paylaşıldı.
Teröristlerle beraber saldırıda kullanılacak olan silahların da ele geçirildiği vurgulandı.
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