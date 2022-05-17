Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 03:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden Trump döneminde Küba'ya uygulanan bazı kısıtlamaları kaldırdı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
ABD Başkanı Joe Biden, önceki Başkan Donald Trump'ın Küba'ya yönelik getirdiği bazı kısıtlamaları kaldırdı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın Trump döneminde Küba'ya yönelik alınan bazı kararları iptal ettiği kaydedildi.
Biden'ın kararıyla Küba'nın başkenti Havana dışındaki şehirlere uçuşların ve aile birleşimi programlarının yeniden başlatılacağı aktarıldı.
Küba'ya eğitim ya da iş amaçlı grup ziyaretlerine de izin verileceği belirtilen açıklamada, bu ülkeye her 3 ay için 1000 dolarlık para gönderme sınırının da kaldırıldığı vurgulandı.
Etiketler: Joe Biden Donald Trump Küba ABD
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