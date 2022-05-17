Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 01:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Mariupol’den 53'ü ağır yaralı 264 asker tahliye edildi
[Fotoğraf: AP]
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Mariupol’de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası’ndan 53’ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerinin tahliye edildiğini duyurdu.
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Etiketler: Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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