Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 00:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden ve Miçotakis Beyaz Saray'da Ukrayna savaşını görüştü
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkanı Joe Biden ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede, iki ülke ilişkilerinin kurulmasının 201'inci yılını ve Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı.
Biden ve Miçotakis, Beyaz Saray'da bir araya geldi ve görüşmeleri öncesi Oval Ofis'te basına açıklamalarda bulundu.
Yunanistan'ın ABD'nin 2 asırdır önemli bir ortağı olduğunu belirten Biden, görüşmede "ortak demokratik değerleri" ele alacaklarını belirtti.
Biden, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının da ana konulardan biri olacağına işaret ederek "Ne yazık ki Rusya'nın Ukrayna'ya zalimce saldırıları da demokrasiye karşı otokratların bir saldırısıdır. Bu düzene yönelik bir imtihandır." dedi.
Uluslararası birçok konudaki "liderliği" için Miçotakis'e teşekkür eden Biden, görüşmede savunma ortaklığı, enerji güvenliği, iklim değişikliği gibi konuları da ele alacaklarını ifade etti.
Görüşme basına kapalı olarak sürdü.
Etiketler: Joe Biden Yunanistan ABD Beyaz Saray Rusya Ukrayna
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