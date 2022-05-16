Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni devlet başkanı 61 yaşındaki Muhammed Bin Zayed Al-Nahyan oldu.



Muhammed bin Zayed, 1971'de İngiltere'den bağımsızlığını ilan eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin kurucusu ve ilk devlet başkanı Şeyh Zayed Bin Sultan Al Nahyan'ın oğullarından...



Muhammed bin Zayed, İngiliz Kraliyet Askeri Akademisi'nde eğitim gördü.



1993'te Genelkurmay başkanı olarak atanmasının ardından körfez bölgesindeki en güçlü orduyu oluşturdu.



2004'te babasının vefatından sonra ağabeyi Halife Bin Zayed devlet başkanı olurken kendisi Veliaht Prens ilan edildi.



2014'ten beri ise ülkeyi fiilen yöneten isim oldu.

Muhammed Bin Zayed, ülkesinin ekonomik gelişimini ön planda tuttu.



Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Ankara'yı ziyaret eden Bin Zayed, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.



İki ülke arasında birçok alanda iş birliği anlaşmalarına imza atıldı.

Biden taziye için heyet gönderdi

Muhammed Bin Zayed, Biden'ın Başkan seçilmesiyle ilişkilerin nispeten gerilediği Amerika Birleşik Devletleri ile yakın ilişki içerisinde bulundu.



İlişkileri düzeltmek isteyen Biden, Başkan yardımcısı Kamala Harris'in de aralarında bulunduğu üst düzey bir heyeti taziye ziyareti için Abu Dabi'ye gönderdi.

İran'dan taziye ve tebrik

Muhammed Bin Zayed'in göreve gelmesinin ardından ilişkilerin gergin olduğu İran'dan yeni bir adım geldi.



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, taziye ve tebrik mesajı yayımladı ilişkilerin gelişmesini umduğunu ifade etti.



İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.