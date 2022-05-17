Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 02:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Libya Başbakanı Dibeybe: Türkiye zor anlarda Libya'nın yanında oldu
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi. Dibeybe, Türkiye'nin zor anlarda her zaman Libya'nın yanında olduğunu vurgulayarak, Türkiye'yi örnek aldıklarını söyledi.
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, MÜSİAD'ın Trablus ofisinin Türk ve Libyalı iş adamlarını bir araya getirdiği programda konuştu.
Türkiye ile Libya'nın kardeş ve ortak iki ülke olduğunu belirten Dibeybe,
"Türkiye geçmiş yıllar içerisinde çok büyük gelişmeler kaydetti" dedi.
Türkiye'nin kaydettiği ilerlemeyi ve kazandığı tecrübeleri Libya'ya uygulamak istediklerini söyledi.
Libya Başbakanı, bu bağlamda iki ülkenin iş adamları için gerekli fonların verilmesi konusunda destek sunacaklarını ifade etti.
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