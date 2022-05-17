Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, MÜSİAD'ın Trablus ofisinin Türk ve Libyalı iş adamlarını bir araya getirdiği programda konuştu.

Türkiye ile Libya'nın kardeş ve ortak iki ülke olduğunu belirten Dibeybe,

"Türkiye geçmiş yıllar içerisinde çok büyük gelişmeler kaydetti" dedi.

Türkiye'nin kaydettiği ilerlemeyi ve kazandığı tecrübeleri Libya'ya uygulamak istediklerini söyledi.

Libya Başbakanı, bu bağlamda iki ülkenin iş adamları için gerekli fonların verilmesi konusunda destek sunacaklarını ifade etti.