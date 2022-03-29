Ukrayna heyeti: Garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında Türkiye var
Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplantı tamamlandı. Ukrayna heyeti görüşmenin ardından açıklama yapıyor.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yapılan toplantı, Rusya ve Ukrayna taraflarının hem heyet başkanları hem de heyetler arası görüşmelerinin ardından sona erdi.
Ukrayna heyeti görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu:
-Ukrayna'nın güvenliği en önemli talebimiz.
-Anlaşmada hiçbir şey AB'ye girmeye engel olmayacak.
-Garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında Türkiye var. Garantör ülkeleri bir zirve ortamına devam edeceğiz.
-NATO'ya girmeyeceğiz ancak AB'den vazgeçmeyeceğiz.
-Kırım konusu çok önemli. Kırım konusu çözüme kavuşmalı.
-Ukrayna’nın geleceğini şimdiden düşünmeliyiz.
-Rusya'ya müzakereler devam ederken güç kullanılmamasını teklif ettik.
-Karşı tarafa pozisyonumuzu bildirdik, cevap bekliyoruz.
-Kırım işgal altında olan bir bölgedir. 1991'den itibaren Ukrayna'nın bütünlüğü, egemenliği üzerine konuşuyoruz.
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