Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yapılan toplantı, Rusya ve Ukrayna taraflarının hem heyet başkanları hem de heyetler arası görüşmelerinin ardından sona erdi.

Ukrayna heyeti görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu:

-Ukrayna'nın güvenliği en önemli talebimiz.

-Anlaşmada hiçbir şey AB'ye girmeye engel olmayacak.

-Garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında Türkiye var. Garantör ülkeleri bir zirve ortamına devam edeceğiz.

-NATO'ya girmeyeceğiz ancak AB'den vazgeçmeyeceğiz.

-Kırım konusu çok önemli. Kırım konusu çözüme kavuşmalı.

-Ukrayna’nın geleceğini şimdiden düşünmeliyiz.

-Rusya'ya müzakereler devam ederken güç kullanılmamasını teklif ettik.

-Karşı tarafa pozisyonumuzu bildirdik, cevap bekliyoruz.

-Kırım işgal altında olan bir bölgedir. 1991'den itibaren Ukrayna'nın bütünlüğü, egemenliği üzerine konuşuyoruz.