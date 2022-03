Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yapılan toplantı, Rusya ve Ukrayna taraflarının hem heyet başkanları hem de heyetler arası görüşmelerinin ardından sona erdi.

Ukrayna heyeti görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Ukraynalı müzakereci Podolyak, "İstanbul'da bugünkü görüşmenin sonuçları liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterlidir" dedi.

"Ukrayna'nın güvenliği en önemli talebimiz" diyen heyetten, "Garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında Türkiye var. Garantör ülkeleri bir zirve ortamına davet edeceğiz." açıklaması geldi.

"Ukrayna’nın geleceğini şimdiden düşünmeliyiz" ifadeleri kullanılırken, açıklamada şu noktalara değinildi:

"NATO'ya girmeyeceğiz ancak AB'den vazgeçmeyeceğiz. Anlaşmada hiçbir şey AB'ye girmeye engel olmayacak." denildi. Kırım konusu çözüme kavuşmalı. Kırım işgal altında olan bir bölgedir. 1991'den itibaren Ukrayna'nın bütünlüğü, egemenliği üzerine konuşuyoruz."

Ukrayna Heyeti: Kırım konusu çok önemli. Ukrayna'nın geleceğini şimdiden düşünmeliyiz. Anlaşmada hiçbir şey AB'ye girmeye engel olmayacak.

"Müzakereler devam ederken güç kullanılmasın"

Ukrayna heyeti, Rusya'ya müzakereler devam ederken güç kullanılmamasını teklif ettiklerini, karşı tarafa pozisyonlarını bildirdiklerini ve cevap beklediklerini açıkladı.

Ukraynalı müzakereciler Ukrayna'nın Rusya ile son tur müzakerelerde güvenlik garantileri karşılığında tarafsız statüsünü kabul etmeyi önerdiğini, yani askeri ittifaklara katılmayacağını veya askeri üslere ev sahipliği yapmayacağını söyledi.

Müzakereciler tekliflerin ilhak edilen Kırım'ın statüsü hakkında 15 yıllık bir istişare sürecini de kapsayacağını ve ancak tam bir ateşkes durumunda yürürlüğe girebileceğini söyledi.

Rus heyetten ilk açıklama: Görüşmeler yapıcı

Rus heyeti, Ukrayna tarafıyla İstanbul'da yaptıkları görüşmelerin yapıcı geçtiğini açıkladı ve şu ifadeler kullanıldı:

“İki taraf arasında bazı maddelerde uzlaşabildik. Dışişleri bakanlarımız bu maddeleri daha detaylı çalışacak.”

Rus heyetinden Medinsky, Putin ve Zelenskiy'nin görüşmesinin sadece dışişleri bakanlıkları tarafından kabul edilen bir anlaşma yapılması halinde mümkün olduğunu açıkladı.

"Her aşamada taraflar arasında yakınlaşma arttı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri İstanbul'da bir araya gelmesinin ardından "Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz" dedi.

"Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi"

Çavuşoğlu'nun açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi. Daha zor meselelerin üst seviyelerde ele alınacağını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte her iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının bir araya gelerek ortak anlayışa son şeklini vermeleri öngörülmektedir. Ardından her iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının bir araya gelmeleri gündemdedir. Antalya'da olduğu gibi taraflarla bugün ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdik. Her iki tarafı bir an evvel ateşkesin sağlanması konusunda teşvik ettik."