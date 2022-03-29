Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplantı tamamlandı.

Ukrayna heyeti görüşmenin ardından açıklama yaptı. Ukrayna heyetinden "Garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında Türkiye var" açıklaması geldi.

"Ukrayna’nın geleceğini şimdiden düşünmeliyiz" ifadeleri kullanılırken, açıklamada şu noktalara değinildi:

"NATO'ya girmeyeceğiz ancak AB'den vazgeçmeyeceğiz. Anlaşmada hiçbir şey AB'ye girmeye engel olmayacak." denildi. Kırım konusu çözüme kavuşmalı. Kırım işgal altında olan bir bölgedir. 1991'den itibaren Ukrayna'nın bütünlüğü, egemenliği üzerine konuşuyoruz."

Rusya: Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyonlar azaltılacak

Rus heyetinden gelen ilk açıklamada ise İki taraf arasında bazı maddelerde uzlaşabildik. Dışişleri bakanlarımız bu maddeleri daha detaylı çalışacak. Ukrayna'nın teklifine bakılacak ve Putin'e rapor edilecek denildi.

İstanbul görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı.

Rus müzakereci Medinskiy, Putin ve Zelenskiy'nin görüşmesinin sadece dışişleri bakanları tarafından kabul edilen bir anlaşma yapılması halinde mümkün olacağını duyurdu.