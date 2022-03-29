Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisinden (PET) yapılan açıklamada, salgın bağlantılı hükümet karşıtı aşırılığının, ülkede "terör tehdidi için önemli bir itici güç" olmamasına rağmen durumu "daha karmaşık" hale getirdiği belirtildi.

Salgın bağlantılı hükümet karşıtı aşırılığın, ilk kez bir tehdit olarak ifade edildiği açıklamada, hükümet aleyhinde şiddet kullanma tehdidinin, Kovid-19 salgınıyla bağlantılı olarak ortaya çıktığına işaret edildi.

PET'in Terör Analizi Merkezi Başkanı Michael Hamann, yetkililerin salgını ele alma biçimlerinin ağır şekilde eleştirildiği örneklerin büyük çoğunluğunun, barışçıl bir şekilde ortaya çıktığını ifade etti.

Hamann, bu tür eleştirilerin Danimarka'da "tehdit ve gözdağı" ile dile getirildiği, yurt dışında ise "fiili şiddet eylemlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi" şeklinde olduğunu kaydetti.