Puslu 3.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 05.01.2026 00:17

Enflasyon rakamları bugün açıklanacak

Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,87 artarken, yıllık bazda yüzde 31,07 olarak gerçekleşmişti.

Enflasyon rakamları bugün açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün, yılın ikinci yarısının altıncı ve son enflasyon verilerini oluşturacak olan aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

TÜFE'deki değişim kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.

Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak

Tüketici Fiyat Endeksi yılın ikinci yarısında temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 artış kaydetmişti.


 

ETİKETLER
Ekonomik Düzenlemeler Enflasyon TÜİK
Sıradaki Haber
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:19
Memur ve emekli zamları bugün belli olacak
22:24
Trump: Doğru olanı yapmazsa muhtemelen Maduro'dan daha büyük bir bedel ödeyecek
23:20
Başkentte suları akmayan bina sakinleri çözüm istiyor
22:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Venezuela'nın istikametini ABD'nin belirleyeceğini söyledi
21:56
Şırnak'ta çığ düşen evdeki 5 kişi kurtarıldı
21:45
Venezuela ile ABD'li petrol şirketleri arasındaki tazminat ihtilafı yarım asırdır sürüyor
Adana'nın tarihi rölyef eserlerle dünyaya tanıtılıyor
Adana'nın tarihi rölyef eserlerle dünyaya tanıtılıyor
FOTO FOKUS
Başkentte suları akmayan bina sakinleri çözüm istiyor
Başkentte suları akmayan bina sakinleri çözüm istiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ