TRT Haber 21.02.2026 06:57

Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 06.43'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 9,39 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD'dan açıklama

AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 06.43'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Deprem
