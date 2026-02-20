Açık 4.3ºC Ankara
Gündem
AA 20.02.2026 22:33

İçişleri Bakanı Çiftçi 6 Şubat depremlerinden etkilenen aile ile iftar yaptı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Yeni Evim, İlk İftarım" programı kapsamında 6 Şubat depremlerinden etkilenen Eshabil Saylak ve ailesiyle iftar sofrasında bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Çiftçi 6 Şubat depremlerinden etkilenen aile ile iftar yaptı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Saylak ailesi ile iftar yaptı.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazanın bereketini Kahramanmaraş'ta Saylak ailesi ile paylaşıyoruz. 6 Şubat depremlerinden etkilenen Eshabil Saylak ve kıymetli ailesini ziyaret ederek iftar sofrasında bir araya geldik. 'Yeni Evim, İlk İftarım' programlarımız kapsamında, deprem bölgesinde yuvalarının anahtarlarını teslim alan ailelerimizi ramazan ayı boyunca ziyaret etmeye, aynı sofrada dua ve muhabbetle buluşmaya devam edeceğiz. Allah sofralarımıza bereket, hanelerimize huzur ihsan eylesin. Saylak ailesine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

 

