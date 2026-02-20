Açık 4.3ºC Ankara
AA 20.02.2026 21:55

Trump: Tarifelere ek olarak yüzde 10'luk küresel bir tarife daha uygulanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkemenin tarifelerle ilgili kararı sonrası halihazırda uygulanan tarifelere ek olarak yüzde 10 oranında küresel bir tarife uygulamaya yönelik bir karar imzalayacağını belirtti.

Trump, ABD Yüksek Mahkemesinin tarife kararına ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Yüksek Mahkemenin tarifelerle ilgili kararının "son derece hayal kırıklığı" yarattığını belirten Trump, mahkemenin bazı üyelerinden utanç duyduğunu söyledi.

Trump, "Yıllardır bizi soyan yabancı ülkeler çok mutlu, sokaklarda dans ediyorlar. Ama uzun süre dans edemeyeceklerinden emin olabilirsiniz." dedi.

Tarifelerle ilgili davanın kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Trump, "İyi haber şu ki bu korkunç kararda tüm mahkeme tarafından kabul edilen ve Kongre tarafından da tanınan, ABD Başkanı olarak benim kullanabileceğim Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) tarifelerinden bile daha güçlü yöntemler, uygulamalar, kanunlar ve yetkiler var." diye konuştu.

Trump, "Bugün, halihazırda uyguladığımız tarifelere ek olarak 122. Bölüm uyarınca yüzde 10'luk küresel bir tarife uygulamaya yönelik bir karar imzalayacağım. Ayrıca ülkemizi diğer ülkelerin ve şirketlerin haksız ticaret uygulamalarından korumak için 301. Bölüm ve diğer maddeler kapsamında çeşitli soruşturmalar başlatacağız." ifadesini kullandı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

