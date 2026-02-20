Açık 4.3ºC Ankara
AA 20.02.2026 21:53

Emine Erdoğan'dan iftar sofrasına konuk oldukları Kayacık ailesine teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, iftar sofrasına konuk oldukları Kayacık ailesine misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Emine Erdoğan'dan iftar sofrasına konuk oldukları Kayacık ailesine teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beyoğlu'nda ikamet eden Ali ve Miyase Kayacık çiftinin evinde iftar sofrasına konuk olmalarına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Emine Erdoğan, "Sofralarını ve gönüllerini bize açan kıymetli Kayacık ailesine içten misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Hanelerinden sağlık, huzur ve bereketin eksik olmamasını diliyorum." ifadesini kullandı.

 

Paylaşımda ziyaretten fotoğraflara da yer verildi.

