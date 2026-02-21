Meteoroloji'den 5 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının bugün yurt genelinde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve doğulu, yurdun güneydoğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar beklenen Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Muğla için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.