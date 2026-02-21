Hafta sonu yağışlı sistem etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlerden derlenen bilgilere göre, bugün Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun iç ve doğusu yağışlı bir havanın etkisine girecek. Yağışların Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor. İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 14, Ankara'da 13, İzmir'de ise 15 derece olması bekleniyor.

Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda sabah saatlerinde yer yer yoğun sis ve pus hadisesi görülecek. Doğuda gece sıcaklıklarının sıfırın altında 7 derecelere kadar düştüğü bölgede buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca yarın Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Yarın ise ise yağışlı sistem etki alanını genişleterek yurdun büyük bölümünü kapsayacak.

Bugün başlayacak sıcaklık düşüşü yarın iyice hissedilecek. Ankara ve İstanbul'da termometrelerin 7 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

İç Anadolu'nun kuzeyi (Eskişehir, Ankara, Çankırı çevresi), Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Çığ ve buzlanma

Meteoroloji, özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi bulunduğunu hatırlattı.

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, ani hava değişimine karşı vatandaşları güncel raporları takip etmeleri konusunda uyardı.

- Yarın 3 büyükşehirde yağış bekleniyor

Ankara'da yarın öğle saatlerinde itibaren yağış beklendiğini aktaran Çelik, pazar günü de aralıklarla yağmur şeklinde yağış görüleceğini kaydetti.

Çelik, pazar günü Ankara'nın kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görüleceğini belirterek, sıcaklıkların yarın 13 derece, pazar günü ise 7 dereceye kadar düşeceğini ifade etti.

İstanbul'da hafta sonu aralıklı yağışların etkili olacağını söyleyen Çelik, sıcaklıkların yarın 14 derece, pazar günü 7 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

İzmir'de ise hafta sonunun yağışlı geçeceğini ifade eden Çelik, yağışların yarın sabah saatlerinde başlayıp yer yer kuvvetli yağış olacağını kaydetti.