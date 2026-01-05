Puslu 2.4ºC Ankara
AA 05.01.2026 00:46

Hamas: Soykırımcı İsrail ateşkes ihlallerini derinleştiriyor

Hamas, soykırımcı İsrail’in Gazze Şeridi'nde yaptığı saldırılar ve kontrol alanını aşarak ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerini derinleştirdiğini açıkladı.

Hamas: Soykırımcı İsrail ateşkes ihlallerini derinleştiriyor

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım tarafından yapılan açıklamada, "Siyonist işgalci (İsrail), masum sivilleri öldürmeyi artırarak ve Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’taki sarı hattı ileri çekerek ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerini derinleştiriyor. Bu durum, daha fazla yerinden edilmeye yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Katil İsrail’in Gazze’nin bazı kısımlarındaki konutları sistematik biçimde yıktığına dikkati çeken Kasım, bu durumun "kentsel yıkım yoluyla soykırımın sürdürülmesi yoluyla etnik temizlik" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kasım, soykırımcı İsrail'in ateşkes anlaşmasında öngörülmesine karşın halen Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tuttuğunu ve Gazze'ye yardım girişinin de kısıtlandığını hatırlattı.

Katil İsrail'in Şarm el-Şeyh'deki zirveyi başarısızlığa uğratmaya çalıştığını ifade eden Kasım, arabulucu ve garantör ülkelere İsrail'e baskı yaparak ihlallerin durdurulması çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Anlaşmanın ilk aşaması gereği "Sarı Hat"a çekilen katil İsrail ordusu halen Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmında işgali sürdürüyor ve bölgeye yaklaştıkları iddiasıyla Filistinlilere saldırmayı sürdürüyor.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 71 bin 386'ya yükseldi

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 420 kişi İsrail saldırıları sebebiyle hayatını kaybetti, 1184 kişi yaralandı, enkaz altından 684 kişinin cesedi çıkarıldı.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 71 bin 386'ya, yaralıların sayısı ise 171 bin 264'e yükseldi.

İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması kapsamında çekildiği bölgelere düzenlediği saldırılarda biri 15, diğeri 4 yaşında 2 çocuk hayatını kaybetmiş, Han Yunus açıklarında balıkçı teknesine gerçekleştirdiği saldırıda da 32 yaşındaki 1 balıkçı yaşamını yitirmişti.

Gazze İsrail Hamas İsrail'in Gazze Soykırımı
