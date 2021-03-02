Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy koronavirüs aşısı oldu
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni tip koronavirüs aşısı oldu.
Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aşıyı Donbas cephesinde askerlerle yaptırdığını belirtti.
AstraZeneca aşısı olduğunu aktaran Zelenskiy, "Aşı, tekrar kısıtlamalar olmadan yaşamamızı sağlayacak" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'da COVID-19'a karşı kitlesel aşılama çalışmalarına geçen hafta başlanmıştı.
Ülkede son 24 saatte 5 bin 336 kişide koronavirüse rastlandı.
Etiketler: Ukrayna
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