49 yaşındaki Siriporn Niamrin sahilde yürüyordu. Kıyıda duran bir cisim fark etti ve yanına gitti. Değerli olabileceğini düşünerek cismi evine götürdü.

15 kiloluk balina kusmuğu

İncelemeler sonrası bunun 15 kilogramlık balina kusmuğu olduğu ortaya çıktı. Balina kusmuğunun değeri 186 bin 500 Sterlin olarak tahmin ediliyor.

Birçok sektörde kullanılıyor

Balina kusmuğu olarak bilinen amber, başta parfüm endüstrisinde olmak üzere birçok farklı sektörde kullanılıyor ve çok nadir bulunuyor.

Balinanın sindirim sisteminde üretilen amber kimi zaman balinaların dışkısıyla kimi zaman kusmuğuyla dışarı atılıyor.

Elde edilmesi ve işlenmesi çok zahmetli olduğu için değeri de oldukça yüksek.