Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 15:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
15 kiloluk balina kusmuğu bulundu: Değeri 186 bin 500 Sterlin
Tayland'da bir kadın sahilde yürürken 15 kilogramlık balina kusmuğu buldu. Değerinin 186 bin 500 İngiliz sterlini olduğu tahmin edilen kütle, amber olarak biliniyor ve çoğunlukla parfüm endüstrisinde kullanılıyor.
49 yaşındaki Siriporn Niamrin sahilde yürüyordu. Kıyıda duran bir cisim fark etti ve yanına gitti. Değerli olabileceğini düşünerek cismi evine götürdü.
15 kiloluk balina kusmuğu
İncelemeler sonrası bunun 15 kilogramlık balina kusmuğu olduğu ortaya çıktı. Balina kusmuğunun değeri 186 bin 500 Sterlin olarak tahmin ediliyor.
Birçok sektörde kullanılıyor
Balina kusmuğu olarak bilinen amber, başta parfüm endüstrisinde olmak üzere birçok farklı sektörde kullanılıyor ve çok nadir bulunuyor.
Balinanın sindirim sisteminde üretilen amber kimi zaman balinaların dışkısıyla kimi zaman kusmuğuyla dışarı atılıyor.
Elde edilmesi ve işlenmesi çok zahmetli olduğu için değeri de oldukça yüksek.
Etiketler: Balina
Son Haberler
- 16:42
- 16:46
- 16:49
- 16:41
- 16:48
Sıradaki Haber
ABD'den uluslararası topluma çağrı: Myanmar ordusu üzerindeki baskıyı artırın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz