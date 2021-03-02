Vietnam Plus internet sitesinin haberine göre, Filipinler'de, 2'si yurt dışı bağlantılı, toplam 6 kişide COVID-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonlu türüne rastlandı.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni varyantın bulaşıcılık düzeyinin daha yüksek olduğu belirtilerek, ülkede dün başlanan aşı uygulamasının virüsün mutasyonlu türü üzerinde de etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Filipinler'de vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 67 artarak 580 bin 442'ye yükseldi.

Son 24 saatte 47 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı 12 bin 369'a, iyileşenlerin sayısı ise 534 bin 463'e ulaştı.

