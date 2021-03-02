Geçen ay Teksas'ı vuran soğuk hava ve kar fırtınası, ABD'nin enerji altyapı sorununu gündeme getirdi.

Eyaletteki enerji akışını yöneten Teksas Elektrik Güvenilirlik Konseyi ERCOT, çoğu şirketin enerji krizi sonrasında ödeme yapamadığını açıkladı.

Teksas'ın en büyük ve eski elektrik şirketi Brazos, 1 milyar 800 milyon dolarlık borcunu gerekçe göstererek iflasını istedi.

Enerji şirketleri ödeme zorluğuna düşerken, müşterilerine de binlerce dolarlık faturalar gönderdi.

Yetkililerden istifalar başladı

Kriz nedeniyle, eyaletin Kamu Hizmetleri Komisyonu Başkanı DeAnn Walker da istifasını verdi.

Walker, diğer yetkilileri de sorumluluklarını kabul etmeye çağırdı.

Teksas'ta neler oldu?

Geçen ay ortasında Teksas'ı kutup soğukları vurmuş, elverişsiz hava koşullarına alışık olmayan enerji zengini eyalet, felakete hazırlıksız yakalanmıştı.

Elektrik dağıtım sorunları nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanmıştı.

Felaket, eyaletin karmaşık enerji dağıtım sisteminin gözden geçirilmesi için bir uyarı olarak nitelendiriliyor.

Mississippi'de su problemi sürüyor

Öte yandan, Mississippi eyaletinin başkenti Jackson'da, soğukların üzerinden 2 haftadan fazla zaman geçmesine rağmen içme suyu problemi devam ediyor.

Öyle ki 80 ayrı su kesintisi ihbarı yapılan kentte, halka, hala suların kaynatılarak içilmesi çağrısında bulunuluyor. Yürütülen su dağıtım çalışmalarına Ulusal Muhafızlar'ın da katıldığı bildiriliyor.