Hükümete bağlı Mülteci Kamplarını Yürütme Birimi, ülkenin doğusunda yer alan Marib vilayetindeki çatışmaların bölge halkının yaşamını olumsuz etkilediğini açıkladı.

Raporda, Marib'deki 2 bin 59 aileye mensup 14 bin 413 kişinin, artan çatışmalar nedeniyle 6 Şubat'tan itibaren göç etmek zorunda kaldığı vurgulandı.

Yerinden edilen Yemenlilerin Marib'in Sarvah bölgesine ve vilayet merkezine geçtiği ifade edildi.

Yemenlilere yardım çağrısı

Raporda ayrıca, uluslararası yardım kuruluşlarından evlerini terk etmek zorunda kalan Yemenlilere yardım etmesi istenirken, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma da Husilerin Marib'e yönelik saldırılarının durdurulması çağrısı yapıldı.

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek isteyen Husi milislerin son günlerde bölgedeki saldırılarında artış yaşanıyor.

Husiler yaklaşık 7 yıldır bölgede

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.