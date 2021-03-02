Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 11:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da kaçırılan kız öğrencilerden 279'u kurtarıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 26 Şubat'ta silahlı kişiler tarafından kaçırılan kız öğrencilerden 279'u kurtarıldı.
Zamfara Valisi Bello Muhammed Matawalle, eyaletin Jangebe bölgesindeki bir kız lisesinde kaçırılan öğrencilerden 279'unun kurtarıldığını ve öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
Matawalle, öğrencilerin nasıl kurtarıldığına dair bilgi vermedi.
[Fotoğraf: Reuters]
Kalan 31 öğrencinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
26 Şubat'ta saldırı olmuştu
Silahlı kişiler, 26 Şubat'ta sabah erken saatlerde Zamfara eyaletindeki Jangebe bölgesinde bir kız lisesine saldırı düzenleyerek 317 öğrenciyi kaçırmıştı.
Saldırının ardından 7 kız öğrenci, silahlı kişilerin elinden kaçarak kurtulmuştu.
Matawalle, kaçırılan öğrencilerin serbest bırakılması için hükümetin fidye ödemeyeceğini açıklamıştı.
Son Haberler
- 13:00
- 12:58
- 12:43
- 12:57
- 12:41
Sıradaki Haber
Dünya genelinde vaka sayısı 115 milyonu geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz