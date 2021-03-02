COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapındaki salgında tespit edilen vaka sayısı 115 milyon 34 bin 561'e çıktı.

ABD, 29 milyon 314 bin 254 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 11 milyon 124 bin 527 ile Hindistan, 10 milyon 589 bin 608 ile Brezilya, 4 milyon 268 bin 215 ile Rusya, 4 milyon 182 bin 9 ile İngiltere, 3 milyon 760 bin 671 ile Fransa, 3 milyon 204 bin 531 ile İspanya, 2 milyon 938 bin 371 ile İtalya, 2 milyon 711 bin 479 ile Türkiye, 2 milyon 455 bin 569 ile Almanya, 2 milyon 255 bin 260 ile Kolombiya, 2 milyon 112 bin 23 ile Arjantin, 2 milyon 89 bin 281 ile Meksika, 1 milyon 711 bin 772 ile Polonya, 1 milyon 639 bin 679 ile İran, 1 milyon 513 bin 959 ile Güney Afrika, 1 milyon 357 bin 470 ile Ukrayna, 1 milyon 341 bin 314 ile Endonezya, 1 milyon 332 bin 939 ile Peru, 1 milyon 252 bin 242 ile Çekya ve 1 milyon 92 bin 452 ile Hollanda izliyor.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 551 bin 380 kişi yaşamını yitirdi, 90 milyon 758 bin 900 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Halen 21 milyon 724 bin 281 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.