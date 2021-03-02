COVID-19 salgınından dünyada sosyo-ekonomik olarak en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da 2020 yılında başlayan işsiz sayısındaki artış devam ediyor.

İşsizlik rakamlarında 2013 yılından bu yana en kötü şubat ayı verilerini açıklayan SEPE, toplam işsiz sayısının 4 milyon 8 bin 789'a çıktığını duyurdu.

İşsizlikte en yüksek artış hizmet sektöründe

Şubat ayı esas alındığında işsizlikte en yüksek artış hizmet sektöründe görülürken, onu tarım izledi. Ülke genelinde 17 özerk yönetim arasında işsizliğin en fazla arttığı bölgeler Endülüs, Valensiya ve Madrid oldu.

Diğer yandan İspanya'daki kısa adı ERTE olan, Türkiye'deki kısa çalışma ödeneğine denk gelen devlet yardımından yararlananların işçilerin sayısı da 909 bin 661'e çıktı.

Uzmanlar, işsizlik sorununda İspanya'yı "çok zorlu bir yılın beklediği" görüşünde birleşirken, sendikalar da şimdiden eylem hazırlıkları yapıyor.