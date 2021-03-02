2020 yılında bilgisayar oyunu oynayanların sayısı 2,6 milyara ulaştı. Bu yıl bu rakamın 2,7 milyarı geçmesi bekleniyor.

Türkiye’de yaklaşık 30 milyon kişi bilgisayar oyunu oynuyor ve yaklaşık 12 milyon kişi dijital oyunlara para harcıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan kısıtlamalar ise, hem ülkemizde hem de dünyada bilgisayar oyunlarına ilgiyi daha fazla artırdı.

Oyun sektörü de bu talebi karşılıksız bırakmadı ve oyunculara adeta yeni bir çağın kapısını açtı.

Şimdi oyun dünyasının içindeki alternatif evrende nelerin değiştiğine ve nelerin büyük bir dönüşüm aşamasında olduğuna birlikte bakalım.

Geleneksel oyun anlayışı sil baştan

Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri, kendine en hızlı adapte eden sektörlerden biri, kuşkusuz oyun sektörü.

Süper Mario oynadığımız kasetler önce disklere, oradan daha geniş kapsamlı oyunlara ulaştığımız CD’lere ve konsollara aktarıldı.

İnternetin gelişmesiyle de çevrimiçi oyunlar sektörün bir diğer parlayan yıldızı oldu.

Şimdi ise bulut teknolojisi, geleneksel oyun anlayışını sil baştan değiştirmeye başladı.

Bulut teknolojisi nedir, nasıl çalışır?

Bulut teknolojisi en basit tanımıyla, hiçbir kurulum gerektirmeyen web tabanlı bir depolama sistemi.

Bu sistem, bilgisayarınıza dosya yükü bindirmeden her zaman ve her yerde programlara ve verilere ulaşmanızı sağlıyor.

Bulut teknolojisine dair en tanıdık alan son birkaç yıldır televizyon izleme alışkanlıklarını değiştirmeye başlayan dijital yayınlar.

Dijital yayın şirketleri binlerce dizi ve film içeriğini, ek bir veri yüküne gerek kalmadan sunmak için bulut teknolojisini kullanıyor.

İçerikleri izlemek için televizyon sahibi olmak zorunda değilsiniz. Bilgisayarlar, tabletler, hatta telefonlar bile, istediğiniz içeriği istediğiniz zaman ve görüntü kalitesinden ödün vermeden izlemenize imkan sağlıyor.

İşte dijital yayınlarla başlayan bu değişimin benzeri, şimdi bulut teknolojisine entegre edilmiş oyun dünyasıyla karşımızda.

Bulut oyunlar neleri değişitiriyor?

Bulut oyunlar, interaktif bir video sistemi olarak tanımlanıyor ve pek çok açıdan kullanıcılara kolaylıklar sunuyor.

Artık oyuncular pahalı donanımlara, konsollara ya da güçlü bilgisayarlara gerek kalmadan, istedikleri her yerden yüksek çözünürlüklü oyunlara ulaşabiliyor.

Ayrıca, tıpkı dijital yayınlar gibi, tek seferde yüklü miktarda para vermek yerine, üyelik sistemiyle aylık ödeme yapılıyor.

Bu sistemle, sadece bilgisayar ve konsollarla oynanan oyunlar, artık telefon ve tabletlerle de oynanabiliyor.

Yapay Zeka ile oyun oynama şekilleri de değişecek

Oyunlara artık daha kolay ulaşacağız, ancak değişim bununla sınırlı kalmayacak. Oyunları oynama şekli de köklü bir değişim geçirecek.

Oyun konsollarını, klavyeleri, jostickleri bir kenara kaldırmaya hazırlanın. Artık ilerde oyun oynamak için ilk ihtiyacınız beyniniz olacak.

Türün ilk örneği Next Mind isimli bir firma tarafından piyasaya sürüldü.

Cihaz, beyinden gelen dalgaları algoritmalara çevirerek, diğer cihazlar için komut haline dönüştürüyor. Böylece, zihinle oyun oynama imkanı yaratılıyor.

Benzeri bir başka çalışma ise Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü’nden geldi.

Hareket kabiliyeti sınırlı olan kişiler için tasarlanan, Beyin Sürücüsü adlı özel tasarlanmış oyunda, kişiler yarış sürücüsünü beyin sinyallerini kullanarak yönlendirmeyi başardı.



