ABD’nin Teksas eyaleti görülmemiş dondurucu havanın etkisinde kaldı. Enerji kaynakları kesilince ısınmak imkansızlaştı. Teksas, doğal gaz kuyuları ve boru hatlarının yanı sıra rüzgar türbinlerinin donarak kapatılmasıyla üretim kapasitesinin yüzde 40'ını kaybetti.

2,7 milyon Teksaslı halen ısınamıyor. Hayatı donduran soğuklar domino etkisi yarattı. Elektrik kesintilerini su kesintileri takip etti. Eyalete içme suyu verilemezken “Suları kaynatıp için” uyarısı yapıldı.

Hastaneler kesintiler nedeniyle zorda

Covid-19 ile mücadelenin sürdüğü hastanelerde de su sıkıntısı yaşanıyor. Eyaletin en büyük şehri olan Houston'daki ve Teksas'ın başka yerlerindeki hastaneler sularının olmadığını duyurdu.

15 Şubat’tan beri eyaleti esir alan dondurucu soğuk nedeniyle en az 21 kişi öldü. Ölümlerin daha fazla olduğundan ancak henüz tespit edilemediğinden endişe ediliyor.

İnsanların yanı sıra barınma merkezlerindeki hayvanlar da öldü. Soğuktan kurtarılıp bir merkeze alınan kaplumbağaların bir kısmının ölüm tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

Enerjisi kesintisi bir süre daha devam edecek

Uzmanlar fırtınanın Teksas'tan çekildiğini belirterek "En kötüsü sona erdi ve hafta sonu işler daha iyi olacak" açıklamasını yaptı.

Ancak soğuk havanın birkaç gün daha devam edeceği ve bu soğuğun Teksas enerji şebekesini hızla tam kapasiteye geri getirme çabalarını zorlaştırabileceği belirtildi.

Güney Teksas'taki bir nükleer santralin tekrar devreye girmesi beklenirken, bunun yanı sıra kömürle çalışan santrallerin faaliyete dönmesinin 400 bin ev için yeterli enerji sağlayabileceği belirtiliyor.

Beyaz Saray acil durum ilan etti

ABD Başkanı Joe Biden’ın, kış fırtınası nedeniyle Teksas eyaletinde acil durum ilan ettiği duyuruldu.



Tepkiler istifa getirdi

Öte yandan, eyalete bağlı Colorado City Belediye Başkanı Tim Boyd, eyalette etkili olan soğuk hava nedeniyle halktan gelen şikayetleri eleştirince istifa etmek zorunda kaldı.

Boyd, "Hiç kimse size ya da ailenize hiçbir şey borçlu değil. Böyle zor zamanlarda sizi desteklemek de yerel yönetimin sorumluluğu değil. Batın ya da yüzün! Sizin tercihiniz" ifadelerini paylaşmıştı.