Bakan Yardımcısı Reisi, "Gelecek hafta 250 bin doz Sinopharm aşısı bize ulaşacak. 4,2 milyon doz AstraZeneca aşısı da önümüzdeki ay gelecek." dedi.

İngiltere'de ortaya çıkan COVID-19 mutasyonlu varyantının İran'da yayıldığını söyleyen Reisi, "Ülkede mutasyonlu virüs şu ana kadar Tahran, Elburz, Kazvin ve Huzistan'da olmak üzere 21 kişide tespit edildi ve bunlardan 4'ü vefat etti." dedi.

İran'da, öncelik sırasına göre ilk gruptaki 1,3 milyon kişinin 20 Mart'a kadar aşılanması hedefleniyor.

Sputnik V aşıları da gelecek

İran, 26 Ocak'ta, Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısını onaylamıştı. Sputnik V aşılarının 500 bin dozdan oluşan ilk sevkiyatı, 4 Şubat'ta İran'a gönderilmiş ve ülke genelindeki aşılama çalışmaları 9 Şubat'ta başlamıştı.

İran'da dün İngiliz-İsveç üretimi AstraZeneca ile Hindistan'ın Bharat Biotech şirketinin Covaxin aşılarına da acil kullanım izni verilmişti.