Başbakan Giorgi Gakharia'nın istifa etmesinin ardından Gürcü Hayali partisinde yeni başbakan adayının belirlenmesi için siyasi konseyi toplantısı düzenlendi.

Toplantının ardından basın açıklamasını yapan parti lideri İrakli Kobakhidze, bugün istifa eden Gakharia'nın kabinesinde Savunma Bakanı olarak görev yapan İrakli Garibaşvili'yi başbakan adayı olarak belirlediklerini duyurdu.

Kabine listesi 7 gün içinde sunulmalı

Garibaşvili, 2012-2013'te içişleri bakanı, 2013-2015 döneminde başbakan ve 2019'dan itibaren savunma bakanı olarak görev yapmıştı.

Anayasaya göre iktidardaki Gürcü Hayali partisinin 7 gün içerisinde yeni başbakan adayı ve kabine listesini Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'ye sunması gerekiyor.

Gakharia'nın istifası

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ana muhalefet lideri Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'ya yönelik dün verilen tutuklama kararı konusunda ekibiyle yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle istifa ettiğini belirtmişti.

Melia'nın tutuklanması kararını eleştiren Gakharia, ülkede halihazırda siyasi gerginliklerin yaşandığını ve söz konusu kararın gerginliği daha da artıracağını söylemişti.

Melia'ya yönelik suçlamalar

Gürcistan'da 20 Haziran 2019'da 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov'un parlamento başkanının koltuğuna oturması binlerce kişi tarafından protesto edilmişti.

Protestocuları kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alınan, sonrasında kefalet şartıyla serbest bırakılan Melia hakkında kefaleti ödemeyince yeniden gözaltı kararı alınmıştı.

"Polise teslim olmayacağım"

Başsavcılığın talebi üzerine, dün yapılan olağanüstü parlamento oturumunda çoğunluğa sahip iktidardaki Gürcü Hayali partisi, Melia'nın vekilliğinin düşürülmesi yönünde oy kullanmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi de Melia hakkında gözaltı kararı almış ancak ana muhalefet lideri, polise teslim olmamıştı.

Melia, kendisini desteklemek üzere partisini ziyaret eden muhalefet liderleri ile düzenlediği ortak basın toplantısında, mahkeme kararını kabul etmediğini ve polise teslim olmayacağını açıklamıştı.