BBC'de yer alan habere göre, Kuzey Kutbu'ndan ABD'nin iç ve güney bölgelerine inen dondurucu soğuklar, ülkede hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Teksas'ta su arıtma merkezlerini de etkileyen elektrik kesintileri nedeniyle yaklaşık 7 milyon kişiden musluk suyunu tüketmeden önce kaynatmaları istendi.

Kesintiler birkaç gün daha sürebilir

Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner basın mensuplarına yaptığı açıklamada muhtemelen birkaç gün daha elektrik kesintilerinin devam edeceğini bildirdi.

Turner, elektrik kesintisinin devam ettiği evlerde suyu kaynatmanın da mümkün olmaması nedeniyle bu kişilerin sağlıkları açısından sadece ambalajlı su kullanmasını önerdi.

Kentte bazı iş yerlerine ve kiliselere ısınmak için sığınanlara aynı zamanda içme suyu sağlandığını belirten Turner, hala dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğünü kaydetti. Turner, özellikle sabah ve akşamları yola çıkanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

ABD'de 15 Şubat’tan bu yana kar ve buzlanmanın etkisinde olan eyaletlerde şu ana kadar en az 21 kişi hayatını kaybederken, milyonlarca kişi de elektriksiz kaldı.