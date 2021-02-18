Şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek için Azerbaycan devleti tarafından kurulan Yaşat Fonu’ndan yapılan açıklamada, 10 gazinin ilgili muayene, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin Türkiye'de devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, Yaşat Fonu’nun bundan sonra da ihtiyaç duyulduğu takdirde ağır yaralı gazilerin tedavi için yurt dışına gönderilmesini sağlayacağı kaydedildi.

Yaşat Fonu daha önce de 3 gaziyi tedavi için Türkiye'ye göndermişti.

