Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dağlık Karabağ Savaşı gazileri tedavi için Türkiye'ye gönderildi
[Fotoğraf: AA]
Dağlık Karabağ'daki Savaşı'nda yaralanan 10 Azerbaycanlı gazi, tedavi için Türkiye'ye sevk edildi.
Şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek için Azerbaycan devleti tarafından kurulan Yaşat Fonu’ndan yapılan açıklamada, 10 gazinin ilgili muayene, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin Türkiye'de devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, Yaşat Fonu’nun bundan sonra da ihtiyaç duyulduğu takdirde ağır yaralı gazilerin tedavi için yurt dışına gönderilmesini sağlayacağı kaydedildi.
Yaşat Fonu daha önce de 3 gaziyi tedavi için Türkiye'ye göndermişti.
Etiketler: Dağlık Karabağ
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