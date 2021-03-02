Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de helikopter düştü: 5 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]
Çin'de meteoroloji servisine ait bir helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Ülke basınındaki habere göre yetkililer, Ci'an bölgesinde eyalet meteoroloji servisine ait B-10GD tipi helikopterin düştüğünü açıkladı.
Olayda 5 kişi hayatını kaybetti.
Helikopterin neden düştüğüne ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: Çin
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