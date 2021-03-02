Ülke basınındaki habere göre yetkililer, Ci'an bölgesinde eyalet meteoroloji servisine ait B-10GD tipi helikopterin düştüğünü açıkladı.

Olayda 5 kişi hayatını kaybetti.

Helikopterin neden düştüğüne ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.