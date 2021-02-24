Teksas'ta yaşayan Türk: 1,5 kilometrelik su kuyruklarına girdik, marketler yağmalandı
ABD’de geçen hafta yaşanan kutup soğukları hayatı felç etti. Teksas'ta, milyonlarca kişi su sıkıntısı yaşarken binlerce haneye de elektrik verilemiyor. Orada yaşayan Türk vatandaşı Feridun Bek, bölgedeki zorlukları TRT Haber'e anlattı.
ABD'nin Teksas eyaleti kutup soğuklarının yaralarını sarmaya çalışıyor.
20'den fazla can kaybının yaşandığı eyalette 1200'den fazla su sistemi henüz onarılamadı.
8 milyona yakın kişi suya ulaşmakta zorluk yaşıyor, sorunu çözmek için geçici tedbirlere başvuruluyor.
Houston'da yaşayan Feridun Bek, eyaletteki olumsuz koşulları anlattı:
"Bizim elektrikler kesildi. Elektrik 3 gün boyunca yoktu. Başka arkadaşlara misafir olduk. Alışveriş merkezlerine gittik. Sular kesilince su kuyruklarına girdik; 1,5 kilometre. Büyük merkezlere gittik, oralarda da yağmalamalar vardı."
Enerji fiyatlarında 300 kat artış
Kutup soğukları nedeniyle elektrik sisteminin çöktüğü eyalette şebekeler onarılıyor.
Felaketin ilk günlerinde 4 milyon kişiye elektrik verilemezken, bu rakam 11 bine düştü.
Dondurucu soğuk, eyalette enerji fiyatlarına da yansıdı. Feridun Bek, eyalette enerji fiyatlarını bazı şirketlerin bir gecede 300 kat artırdığına dikkat çekti.