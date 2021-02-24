ABD'nin Teksas eyaleti kutup soğuklarının yaralarını sarmaya çalışıyor.

20'den fazla can kaybının yaşandığı eyalette 1200'den fazla su sistemi henüz onarılamadı.



8 milyona yakın kişi suya ulaşmakta zorluk yaşıyor, sorunu çözmek için geçici tedbirlere başvuruluyor.

Houston'da yaşayan Feridun Bek, eyaletteki olumsuz koşulları anlattı:

"Bizim elektrikler kesildi. Elektrik 3 gün boyunca yoktu. Başka arkadaşlara misafir olduk. Alışveriş merkezlerine gittik. Sular kesilince su kuyruklarına girdik; 1,5 kilometre. Büyük merkezlere gittik, oralarda da yağmalamalar vardı."

[Türk Amerikan STK yöneticisi Feridun Bek]

Enerji fiyatlarında 300 kat artış

Kutup soğukları nedeniyle elektrik sisteminin çöktüğü eyalette şebekeler onarılıyor.

Felaketin ilk günlerinde 4 milyon kişiye elektrik verilemezken, bu rakam 11 bine düştü.

Dondurucu soğuk, eyalette enerji fiyatlarına da yansıdı. Feridun Bek, eyalette enerji fiyatlarını bazı şirketlerin bir gecede 300 kat artırdığına dikkat çekti.