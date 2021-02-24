COVID-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi OHAL kapsamındaki Osaka, Hyogo, Kyoto ve Aiçi valileriyle çevrim içi görüştü.

Valiler, günlük vakaların eyalet genelinde düşüş trendi gösterdiğini ve OHAL uygulamasının bu ay sonuna kadar yürürlükten kaldırılmasını istedi.

Görüşmede konuşan Nişimura, "Vaka sayılarının analiz edilmesi ve yayılma durumlarının mütalaa edilmesi sonrası, uzman heyetin tavsiye kararıyla, bu bölgelere yönelik doğru zamanda doğru kararı vermek istiyoruz" dedi.

Öte yandan Tokyo ve çevresindeki 3 eyaletin valisi ise bölgelerindeki COVID-19 vaka seyrinin yeterli seviyede düşüş trendi göstermediğinde mutabık kaldı.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre hükümet,in OHAL'in erken kaldırılması kararını hafta içinde alması bekleniyor.

