Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Twitter'dan aşıyla ilgili yaptığı paylaşımda Rusya'ya teşekkür etti.

"Sputnik V aşılarının ülkemize ulaştırılmasında destek veren Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Büyükelçi Viktor Koronelli'ye minnettarız. Meksika-Rusya dostluğu güçleniyor."

Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum da açıklamasında, Rusya'dan gelen aşıların yarından itibaren Iztacalco, Tlahuac ve Xochimilco bölgelerinde 60 yaş üzerindeki vatandaşlara yapılacağını söyledi.

En fazla ölümün yaşandığı 3'üncü ülke

Meksika, şimdiye kadar ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan 34,4 milyon, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği aşıdan 77,4 milyon, Rus Sputnik V aşısından 24 milyon ve COVID-19 aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) ile 51,5 milyon doz almak için anlaşmaya varmıştı.

Meksika, 180 bin 536 kişi ile dünyada COVID-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 3'üncü ülke. Vaka sayısında ise 2 milyon 43 bin 632 ile 13'üncü sırada yer alıyor.