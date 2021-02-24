Şili Sağlık Bakanı Enrique Paris, ülkede aşılama kampanyasının başladığı 3 Şubat'tan bu yana 3 milyon 37 bin 63 kişiye COVID-19 aşısı yapıldığını açıkladı.

Son 24 saatte 87 bin 264 kişinin aşılandığını söyleyen Paris, bugüne kadar aşı uygulanan kişilerin yüzde 50'den fazlasını 65 yaş üstü kişilerin oluşturduğunu anlattı.

Ülkede aşı uygulanan 65 yaş üstü kişi sayısı 1 milyon 805 bin 930.

Latin Amerika'da en başarılı aşı kampanyası yürüten ülke

Bir aydan kısa bir sürede nüfusunun yaklaşık yüzde 16'sını aşılayan Şili, Latin Amerika'da en başarılı aşı kampanyası yürüten ülke olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili, dünyada, her 100 kişi başına en fazla COVID-19 aşısı uygulayan 6. ülkeydi.

Salgının başlangıcından bu yana ülkede 20 binden fazla kişinin hayatına mal olan COVID-19, bugüne kadar 800 binden fazla kişide görüldü.