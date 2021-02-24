ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldikten sonra yabancı liderlerle ilk ikili görüşmesini çevrim içi ortamda Kanada Başbakanı Trudeau ile gerçekleştirdi.

Biden ile Trudeau, iki ülke kabinelerinin de video konferans yoluyla katıldığı görüşmelerde, pek çok konu başlığında ilişkileri daha da derinleştirme konusundaki ortak arzularını dile getirdi.

İklim değişikliği ile mücadele iki ülke için de önemli

Görüşmelerin ardından iki lider, aynı anda kameralar karşısına geçti ve canlı yayınlanan çevrim içi ortak basın toplantısında ABD-Kanada ilişkilerini değerlendirdi.

Biden, COVID-19'un şu an gündemlerindeki en önemli konu olduğunu ve Kanada ile iş birlikleri sayesinde özellikle COVID-19 aşısının tedariki konusunda önemli mesafe kat ettiklerini söyledi.

İklim değişikliği ile mücadelenin de iki ülke için son derece önemli olduğunun altını çizen Biden, bu konuda da Kanada ile yakın çalıştıklarını anlattı.

"ABD'nin Kanada'dan daha yakın bir dostu yoktur"

"ABD'nin Kanada'dan daha yakın ve önemli bir dostu yoktur" diyen Biden, Çin tarafından tutulan iki Kanadalının kurtarılması için de ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Daha sonra söz alan Trudeau ise ABD ile ilişkilerinin sarsılmaz bir şekilde güçlü olduğunu ve Biden yönetimi ile yakın iş birliklerini artıracakları mesajını verdi.

COVID-19'la mücadele konusunda, "Bu pandemiyi yenme ve daha güçlü bir gelecek kurma konusunda birleşmiş durumdayız" diyen Trudeau, beraber çalışmaktan memnun olacağını söylediği Biden'a teşekkür etti.