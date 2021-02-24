Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 01:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filistin Ekonomi Bakanı ile Hükümet Sözcüsü koronavirüse yakalandı
Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli ve Hükümet Sözcüsü İbrahim el-Mulhim'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli'de COVID-19 tespit edildi ve sağlık durumu stabil.
Hükümet Sözcüsü Mulhim'in oğlu, babasının COVID-19 testinin pozitif çıktığını, evde kendisini karantinaya aldığını söyledi.
Filistin'de COVID-19 vaka sayısı 199 bin 769'a ulaşırken, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin kişiyi buldu.
Etiketler: Filistin Devleti Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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